ИА «Ореанда-Новости». В Роспотребнадзоре объяснили, что делать для улучшения качества сна. Соответствующее сообщение доступно на сайте ведомства.

Специалисты отмечают, что необходимо установить для себя постоянный режим сна. Важно избегать потребления тяжёлой, сладкой или острой пищи минимум за 4 часа до отхода ко сну. Кроме того, негативное влияние на сон оказывают электронные гаджеты и просмотр телевизора в постели.

Эксперты рекомендуют не заниматься физической активностью непосредственно перед сном, перейти на удобные постельные принадлежности, а также проветривать комнату.

13 марта – Всемирный день сна, основной идеей которого является привлечение внимания к проблемам, связанным со сном и важности здорового отдыха.