



В связи с возможностью скорого закрытия международного космического проекта Россия остановит строительство и ввод в работу своей части МКС.



ИА «Ореанда-Новости» . Работа Международной космической станции может быть прекращена в 2024 году. Сейчас российская часть станции не введена в эксплуатацию полностью. Модули для неё находятся ещё в процессе сборки и испытаний.

Сейчас на международной космической станции функционируют 5 российских отсеков: «Заря», «Рассвет», «Пирс», «Поиск» и «Звезда». Продолжается строительство модуля «Наука».



До конца эксплуатации станции её планируется оснастить ещё 3 российскими модулями. Кроме «Науки», это будут узловой и научно-энергетический отсеки.



Модуль «Наука» российское космическое агентство планирует запустить к МКС в 2019 году. Оставшиеся отсеки заработают на орбитальной станции в 2020 и 2022 годах соответственно. В связи с тем, что последний модуль сможет отработать всего два года, российская сторона планирует договориться о продлении работы МКС до 2028 года.



Если партнёры по космическому проекту не согласятся продлить работу международной станции, то Российское космическое агентство предполагает отстыковать последние прибывшие на станцию отсеки и создать российский национальный космический проект.





Кроме того, не запущенные модули могут быть использованы в «лунном» проекте. Соглашение о работе над ним Россия и Соединённые Штаты Америки заключили в 2017 году.



«Lunar Orbital Platform – Gateway» – так звучит название будущей окололунной станции.



Согласно договорённости российская сторона будет заниматься подготовкой шлюзового отсека, через который космонавты смогут выходить в открытый космос. Также для окололунной станции может быть использован научно-энергетический модуль.



Строительство окололунной платформы стартует в 2022 году. Первым к Луне будет отправлен американский двигательно-энергетический модуль. Затем к двигателю присоединят жилой отсек, а после этого российский шлюзовой отсек будет направлен к станции.тНаучный модуль, который российская сторона разрабатывает на протяжении 20 лет, не планируют использовать на лунной станции.





Напомним, что строительство международной космической станции начато в 1998 году. В проекте, помимо России и Соединённых Штатов Америки, принимают участие аэрокосмические агентства Японии, Канады, Бразилии и Европейского союза.