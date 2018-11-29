ИА «Ореанда-Новости». Научный руководитель Института космических исследований и заместитель председателя Совета РАН по космосу Лев Зелёный рассказал о планах освоения спутника Земли.

Россия построит обитаемую лунную базу, а затем две обсерватории. Данные проекты получили одобрение Совета по космосу (РАН). Зампред Совета Лев Зелёный сообщил о том, что перед этим необходимо пройти несколько этапов. В частности, Луну исследуют автоматические станции. После завершения исследования планируется предварительный пилотируемый облёт спутника. В ходе посадки будет использована особая сверхтяжёлая ракета. Уже после прилунения специалисты будут создавать научную инфраструктуру.

В перспективе, когда всё будет готово, космонавтам и учёным предстоит выполнить множество задач. В частности, одна из них - добыча водяного льда на Луне, из которого можно будет получать кислород и водород для топлива.

Базовый модуль планируется запустить в 2025 году, и на орбите Луны начнут строить российскую национальную станцию - об этом сообщил Евгений Микрин, генеральный конструктор пилотируемых комплексов. Базовый модуль станции будет служить для стыковки земных кораблей, а также взлётно-посадочных модулей, которые будут высаживать космонавтов на лунную поверхность. Вначале модули для станции будут протестированы на околоземной орбите. Основой для их строительства станут отсеки, разработанные для МКС.

Также Россия разрабатывает шлюзовый модуль, предназначенный для окололунной станции Gateway, которую предлагают США.

Анатолий Петрукович, директор Института космических исследований, не считает проект орбитальной лунной станции привлекательным. Он заявляет, что экспедиции не могли бы задерживаться там надолго из-за высокого уровня радиации, в то же время для такой станции было бы немного научных целей.

К 2030 году может быть возведена обитаемая база на поверхности Луны. С финансовой и технологической точек зрения у страны достаточно ресурсов, утверждают сотрудники отдела ядерной планетологии Института космических исследований.

В Роскосмосе уточняют: российская лунная программа будет продолжаться до 2040 года в несколько этапов.