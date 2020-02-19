ИА «Ореанда-Новости» . Российские воздушно-космические силы получат десятки бомбардировщиков модели Су-34. По сообщению ТАСС со ссылкой на информацию источника в оборонно-промышленной структуре, новые сверхзвуковые истребители будут оснащены универсальными контейнерами для разведки.

Контакт на поставку истребителей планируется заключить ближе к лету текущего года. СУ-34 с УКР были созданы в результате проведения опытной конструкторской работы «Сыч», завершившейся в 2019 году. Разработка предполагает установление на бомбардировщики подвесной системы контейнеров разведки.

Кроме того, по заявлению источника ТАСС, в ближайшее время специалисты планируют усовершенствовать и обновить авиационный парк уже стоящих на российском вооружении истребителей данной модели.