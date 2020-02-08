По словам ведущего научного сотрудника НИИ ядерной физики МГУ Александра Панова, у нас в стране начались разработки телескопа.. Астрономы в настоящее время почти ничего не знают о возможном нахождении внеземной цивилизации. Александр Панов указал, что российские учёные в этом направлении работают очень мало, так как нет соответствующего оборудования.. Это поможет установить наличие или отсутствие огромных сооружений на других планетах.