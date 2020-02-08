08.02.2020, 09:15
Россия создаст телескоп для поиска инопланетян
ИА «Ореанда-Новости». В России будет создаст телескоп для поиска разумной жизни на других планетах, сообщает издательство ToDay News Ufa.
По словам ведущего научного сотрудника НИИ ядерной физики МГУ Александра Панова, у нас в стране начались разработки телескопа. Его изготовление будет завершено к 2027 году. Астрономы в настоящее время почти ничего не знают о возможном нахождении внеземной цивилизации. Александр Панов указал, что российские учёные в этом направлении работают очень мало, так как нет соответствующего оборудования.
Новый телескоп, который разрабатывается на проекте «Миллиметрон», сможет улавливать космические лучи и изучать яркие непродолжительные оптические вспышки света. Это поможет установить наличие или отсутствие огромных сооружений на других планетах.
По словам ведущего научного сотрудника НИИ ядерной физики МГУ Александра Панова, у нас в стране начались разработки телескопа. Его изготовление будет завершено к 2027 году. Астрономы в настоящее время почти ничего не знают о возможном нахождении внеземной цивилизации. Александр Панов указал, что российские учёные в этом направлении работают очень мало, так как нет соответствующего оборудования.
Новый телескоп, который разрабатывается на проекте «Миллиметрон», сможет улавливать космические лучи и изучать яркие непродолжительные оптические вспышки света. Это поможет установить наличие или отсутствие огромных сооружений на других планетах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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