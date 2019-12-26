26.12.2019, 23:54
Россия занялась разработкой нового «Сверхтелефона»
ИА «Ореанда-Новости». Российская компания Caviar занялась разработкой нового «сверхтелефона». Уже подготовлен концепт нового смартфона, сообщает издательство «Агентство бизнес новостей».
По мнению специалистов Caviar, идеальный смартфон - это гаджет, который способен подстраиваться под все требования человека. Таким образом был разработан концепт телефона, состоящий из двух дисплеев. Самостоятельные экраны который можно использовать как по отдельности, так и в паре. Если человеку необходимо, он может соединить две части и трансформировать разработку в планшет или нетбук. Кроме этого, можно соединять не только 2 дисплея «сверхтелефона», а любое количество, увеличивая тем самым диагональ экрана.
Также новый телефон планируется оснастить искусственным интеллектом и нанотехнологиями, которые позволят смартфону визуально и технически подстраиваться под владельца. Через некоторое время «сверхтелефон» будет наделён солнечной батареей, чтобы гаджет не требовал подзарядки.
По мнению специалистов Caviar, идеальный смартфон - это гаджет, который способен подстраиваться под все требования человека. Таким образом был разработан концепт телефона, состоящий из двух дисплеев. Самостоятельные экраны который можно использовать как по отдельности, так и в паре. Если человеку необходимо, он может соединить две части и трансформировать разработку в планшет или нетбук. Кроме этого, можно соединять не только 2 дисплея «сверхтелефона», а любое количество, увеличивая тем самым диагональ экрана.
Также новый телефон планируется оснастить искусственным интеллектом и нанотехнологиями, которые позволят смартфону визуально и технически подстраиваться под владельца. Через некоторое время «сверхтелефон» будет наделён солнечной батареей, чтобы гаджет не требовал подзарядки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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