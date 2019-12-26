Уже подготовлен концепт нового смартфона, сообщает издательство «Агентство бизнес новостей».По мнению специалистов Caviar, идеальный смартфон - это гаджет, который способен подстраиваться под все требования человека.Самостоятельные экраны который можно использовать как по отдельности, так и в паре. Если человеку необходимо, он может соединить две части и трансформировать разработку в планшет или нетбук.