02.01.2020, 19:31
Россиян смогут идентифицировать по походке
ИА «Ореанда-Новости». Россиян смогут идентифицировать по походке, сообщает издательство «ТАСС. Наука». Новинка была разработана научными сотрудниками Томского государственного университета под руководством Александра Ильина.
Система безопасности называется «Умный столб». Томские учёные разрабатывали её около двух лет. Новинка способна узнать человека по походке, а также по лицу, отпечаткам пальцев и микрочипу, который можно встроить под кожу. Система будет установлена в ВУЗах Томска.
По словам Александра Ильина, подобной разработки в России нет. Первые испытания имплантирования микрочипа под кожу планируется проводить на добровольцах из научных сотрудников рабочей группы «Цифровая техника», которые разработали новую систему безопасности.
Система безопасности называется «Умный столб». Томские учёные разрабатывали её около двух лет. Новинка способна узнать человека по походке, а также по лицу, отпечаткам пальцев и микрочипу, который можно встроить под кожу. Система будет установлена в ВУЗах Томска.
По словам Александра Ильина, подобной разработки в России нет. Первые испытания имплантирования микрочипа под кожу планируется проводить на добровольцах из научных сотрудников рабочей группы «Цифровая техника», которые разработали новую систему безопасности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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