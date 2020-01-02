Новинка была разработана научными сотрудниками Томского государственного университета под руководством Александра Ильина.Система безопасности называется «Умный столб». Томские учёные разрабатывали её около двух лет. Новинка способна узнать человека по походке, а также по лицу, отпечаткам пальцев и микрочипу, который можно встроить под кожу.По словам Александра Ильина, подобной разработки в России нет.