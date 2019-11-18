18.11.2019, 23:04
Россияне смогут определить через приложение состояние двигателя машины
ИА «Ореанда-Новости». Россияне смогут определить через приложение состояние двигателя машины. Новинка должна появиться в 2021 году.
Информация о разработке нового приложения поступила от Национальной технологической инициативы «Автонет». Специалисты НТИ сейчас проводят исследования и экспертные анализы работоспособности приложения, которое называется «Автошазам».
Россиянину надо будет записать через приложение звук работающего двигателя и отправить в «облачный» сервис разработчикам. Через специальную программу с помощью искусственного интеллекта будет проведён анализ звука. После чего автолюбитель сможет получить ответ о состоянии своего двигателя, возрасте машины и её пробеге.
Информация о разработке нового приложения поступила от Национальной технологической инициативы «Автонет». Специалисты НТИ сейчас проводят исследования и экспертные анализы работоспособности приложения, которое называется «Автошазам».
Россиянину надо будет записать через приложение звук работающего двигателя и отправить в «облачный» сервис разработчикам. Через специальную программу с помощью искусственного интеллекта будет проведён анализ звука. После чего автолюбитель сможет получить ответ о состоянии своего двигателя, возрасте машины и её пробеге.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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