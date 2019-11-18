Информация о разработке нового приложения поступила отСпециалисты НТИ сейчас проводят исследования и экспертные анализы работоспособности приложения, которое называетсяРоссиянину надо будет записать через приложение звук работающего двигателя и отправить в «облачный» сервис разработчикам. Через специальную программу с помощью искусственного интеллекта будет проведён анализ звука. После чего автолюбитель сможет получить ответ о