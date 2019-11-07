ИА «Ореанда-Новости». Роспотребнадзор решил провести бесплатную диагностику диабета с 14 по 17 ноября.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Он проходит уже не первый год и затрагивает миллионы больных в каждой стране. К сожалению, количество людей, подверженных "сахарному недугу" только растёт. Поэтому во множестве государств каждый год проходят мероприятия, посвящённые борьбе с диабетом.



В этом году Роспотребнадзор запускает акцию, также приуроченную к этому дню. Она получила название «Диабет: знаю, контролирую, живу».

В её рамках будут организованы бесплатные исследования, которые пройдут во всех медицинских Центрах молекулярной диагностики. Диагностика будет доступна с 14 по 17 ноября.

Гражданам, желающим проверить своё состояние здоровья, будет необходимо пройти тест. Он позволит выяснить риски развития сахарного диабета второго типа у конкретного жителя. После этого будет получен промокод на скрининговое обследование, которое поможет диагностировать диабет и проконтролировать уровень сахара в крови.