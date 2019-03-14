ИА «Ореанда-Новости» Россияне стареют быстрее своих сверстников из других стран. К такому выводу пришли учёные, чей доклад опубликован в научном журнале The Lancet.

Исследователи изучили, с какой скоростью стареют люди в 195 странах мира, они проанализировали средний возраст, в котором у человека начинают проявляться возрастные заболевания – 92 наименования было в списке у исследователей: болезни сердечно-сосудистой системы, 35 видов онкологии, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, нарушение слуха, глаукома и катаракта. Учёные проанализировали данные с 1990 по 2017 год.

Россия в рейтинге оказалась на 160 месте. Заболевания, связанные с преклонным возрастом, у россиян начинают проявляться с 59 лет, в то время как в среднем по миру возраст старения – 65 лет.

Возраст в старения в России ниже официального пенсионного возраста, при этом в Индии, Индонезии и Эфиопии старение наступает ещё раньше.

Лидируют в рейтинге Япония, Швейцария и Франция – там возрастные болезни проявляются у людей в возрасте около 76 лет. А в конце списка оказались жители Папуа-Новой Гвинеи, Маршалловых островов и Афганистана, они стареют уже к 45 годам. Авторы исследования обнаружили, что в странах, где возраст старения наиболее высокий, люди активно занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни, к тому же в этих странах проще получить качественную медицинскую помощь.

Ранее учёные из Университета Дьюка (США) обнаружили, что регулярные физические нагрузки помогают людям в возрасте «омолодить» мозг. Упражнения улучшают мыслительные функции, а также уменьшить когнитивные нарушения. При этом в сочетании с правильной диетой, регулярные физические нагрузки продолжительностью не менее 45 минут дают наилучший результат. Согласно результатам исследований, при помощи такого способа можно «омолодить» мозг на девять лет.