07.07.2019, 22:50
Российская лунная база будет напечатана на 3D-принтере
ИА «Ореанда-Новости» В Роскосмосе рассказали, что планируется использовать технологии 3D-принтера для строительства особо крупных объектов. Строительство крупногабаритных сооружений из материалов, добывающихся на Луне, начнётся с наступлением третьего этапа освоения спутника.
На поверхности Луны будут построены инфраструктуры жизнедеятельности и созданы условия для длительного пребывания космонавтов и реализации крупных проектов.
Первая высадка на поверхность Луны в рамках этапов освоения будет совершена в 2030 году. На спутнике также будут работать космические корабли.
На поверхности Луны будут построены инфраструктуры жизнедеятельности и созданы условия для длительного пребывания космонавтов и реализации крупных проектов.
Первая высадка на поверхность Луны в рамках этапов освоения будет совершена в 2030 году. На спутнике также будут работать космические корабли.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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