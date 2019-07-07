ИА «Ореанда-Новости» В Роскосмосе рассказали, что планируется использовать технологии 3D-принтера для строительства особо крупных объектов. Строительство крупногабаритных сооружений из материалов, добывающихся на Луне, начнётся с наступлением третьего этапа освоения спутника. 

На поверхности Луны будут построены инфраструктуры жизнедеятельности и созданы условия для длительного пребывания космонавтов и реализации крупных проектов. 

Первая высадка на поверхность Луны в рамках этапов освоения будет совершена в 2030 году. На спутнике также будут работать космические корабли.