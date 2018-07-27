Как стало известно, открытие новой методики было представлено на конференции Photonics Europe, которая проводилась в Страсбурге во Франции.

Ученые сообщают, что они завершили первый этап проекта, на котором был создан рабочий прототип, определяющий опасную форму отита на ранних стадиях развития. На второй стадии планируется создать более быстрый, точный и компактный прибор для медицинской диагностики. По сообщению Павла Шилягина, одного из участников команды разработчиков, по завершению проекта прогнозируется создание эффективного инструмента, применимость которого будет выходить за рамки только одной оториноларингологии.

По официальному заявлению, за основу технологии были взяты разработки российских физиков в области ОКТ-сканирования. Изначально данная технология применялась только в офтальмологических целях для сканирования сетчатки глаза с целью выявления различных заболеваний. После консультации с медицинскими работниками, сотрудники Института прикладной физики Российской Академии Наук решили выяснить возможности ОКТ-томографов. Прибор, состоящий из нескольких инфракрасных лазеров, позволил наблюдать за состоянием барабанных перепонок и среднего уха.

Сообщается, что российские врачи первыми в мире сумели определить наличие жидкости за барабанной перепонкой с помощью ОКТ-томографа. То есть диагностировать отит на ранних стадиях развития заболевания при применении разработанной технологии.

По словам врачей, которые тестировали данный прибор, они смогли определить саму опасную форму болезни – средний экссудативный отит. Его диагностика является затруднительным процессом, так как данный вид протекает практически бессимптомно. Ранее выявить отит можно было только через осмотр с применением инструмента отоскопа, а также после получения результатов лабораторных анализов взятого из уха мазка. Процесс занимал достаточно длительное время, что приводило к развитию заболевания. Запущенные стадии экссудативного отита опасны для человеческого здоровья, в особенности для маленьких пациентов и людей старшего возраста. Несвоевременное лечение болезни может привести к необратимым последствиям, в частности частичная или полная потеря слуха.