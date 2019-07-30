ИА «Ореанда-Новости».Международный союз теоретической и прикладной химии и Международная сеть молодых химиков опубликовали рейтинг 118 выдающихся молодых учёных мира.

Профессор Российской академии наук и глава РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга занял 44 место таблицы. Его научные интересы лежат в области биоорганической химии, медицинской химии, нанохимии.

Учёный из Нижегородского технического университета им. Алексеева Андрей Воротынцев попал на 90 строчку. Он разрабатывает высокоэффективные каталитические системы.

Представитель МГУ им. Ломоносова Анна Романчук заняла в таблице 101 место. Сфера её научных интересов лежит в области радиохимии.

Петербуржец Леонид Скрипников из института ядерной физики им. Константинова национального исследовательского центра «Курчатовский институт» занял 114 строчку топа.