ИА «Ореанда-Новости» . Исследователи из Федерального медико-биологического агентства создали опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые позволят вентилировать лёгкие одновременно нескольких пациентов. Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

«За прошедшую неделю благодаря командной работе учреждений Федерального медико-биологического агентства нам удалось в течение нескольких дней создать опытные приборы, которые позволяют вентилировать от двух до трёх-четырёх пациентов", - сказала Скворцова.

По её словам, система отличается от зарубежных аналогов тем, что созданы бактерицидные фильтры, которые позволяют не заражать пациентов друг от друга, когда они одновременно подключены к аппарату.