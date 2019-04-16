16.04.2019, 17:35
Российские космонавты на МКС вырастят болотную траву в невесомости
ИА «Ореанда-Новости». В Роскосмосе сообщили, что российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин проведут эксперимент по выращиванию болотной травы в условиях невесомости на Международной космической станции, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что космонавты будут использовать устройство "Фаза", в котором три сосуда – в них содержится вода, воздух и ряска. А светодиодная система локального освещения заменит солнечный свет.
При этом эксперимент продублируют на Земле – школьники также попытаются вырастить болотную траву вместе с сотрудниками Института медико-биологических проблем РАН. Подчёркивается, что опыт поможет отследить особенности развития растений в условиях микрогравитации.
Отмечается, что космонавты будут использовать устройство "Фаза", в котором три сосуда – в них содержится вода, воздух и ряска. А светодиодная система локального освещения заменит солнечный свет.
При этом эксперимент продублируют на Земле – школьники также попытаются вырастить болотную траву вместе с сотрудниками Института медико-биологических проблем РАН. Подчёркивается, что опыт поможет отследить особенности развития растений в условиях микрогравитации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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