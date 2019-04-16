Отмечается, что космонавты будут использовать устройство "Фаза", в котором три сосуда – в них содержится вода, воздух и ряска. А светодиодная система локального освещения заменит солнечный свет.При этом эксперимент продублируют на Земле – школьники также попытаются вырастить болотную траву вместе с сотрудниками Института медико-биологических проблем РАН. Подчёркивается, что опыт поможет отследить особенности развития растений в условиях микрогравитации.