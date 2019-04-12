Так, онкологи рассказали, что чувство хронической усталости может являться одним из первых симптомов возникновения рака. Кроме того, необходимо следить за резкими изменениями веса – это говорит о сбоях в организме.Врачи также отмечают и резкие боли в теле, а также возникновение различных новообразования, например, родинок или прыщей. Среди ранних симптомов также называются регулярное повышение температуры тела, отеки, наличие тяжёлого кашля, частое мочеиспускание.