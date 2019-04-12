12.04.2019, 16:54
Российские онкологи назвали ранние симптомы рака
ИА «Ореанда-Новости». В Минздраве рассказали о ранних признаках онкологических заболеваний. Медики утверждают, что особое внимание нужно обращать на вес и кожу.
Так, онкологи рассказали, что чувство хронической усталости может являться одним из первых симптомов возникновения рака. Кроме того, необходимо следить за резкими изменениями веса – это говорит о сбоях в организме.
Врачи также отмечают и резкие боли в теле, а также возникновение различных новообразования, например, родинок или прыщей. Среди ранних симптомов также называются регулярное повышение температуры тела, отеки, наличие тяжёлого кашля, частое мочеиспускание.
Так, онкологи рассказали, что чувство хронической усталости может являться одним из первых симптомов возникновения рака. Кроме того, необходимо следить за резкими изменениями веса – это говорит о сбоях в организме.
Врачи также отмечают и резкие боли в теле, а также возникновение различных новообразования, например, родинок или прыщей. Среди ранних симптомов также называются регулярное повышение температуры тела, отеки, наличие тяжёлого кашля, частое мочеиспускание.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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