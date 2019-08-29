ИА «Ореанда-Новости» Результаты исследования показали, что дети в России больше других испытывают стресс из-за оценок.

Исследования провела аналитическая компания Harris Insights & Analytics.

На втором месте в списке «самых тревожных школьников» находится Китай. На третьем – подростки из Германии.

В исследовании указано, что тревогу и волнение по поводу отметок испытывают 79% российских учащихся. Более половины учителей считают, что это негативно сказывается на успеваемости. Такого же мнения придерживаются и родители школьников.

Также сильное волнение российские ученики испытывают во время экзаменов и тестов.