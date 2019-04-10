ИА «Ореанда-Новости». Юные финалисты программы "Дежурный по планете" от НТИ создали прототип автономного планетохода – робот выглядит в виде змеи и предназначен для исследований космических планет.

Конструкция робота позволяет ему проходить в сложных рельефных условиях и изучать планету: вести съёмку местности, анализировать температуру, влажность и магнитное поле планеты. Также в робота встроены датчики вибраций и дальномер. Это идеи и разработка команды школьников из гимназии №10 Красноярска.

Руководитель проектного офиса Антон Рогачёв отметил, что разработка очень сложна и перспективна. Его можно применять в космосе.