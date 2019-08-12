Российские студенты изобрели беспилотный катафалк на базе Lada
ИА "Ореанда-Новости" Как сообщается, тестовый образец способен развивать скорость до пяти километров в час.
Уникальный автомобиль для перевозки усопших без водителя первыми в мире придумали студенты одного из сибирских вузов. Транспортное средство разработано на базе машины Lada Kalina.
Известно, что опытный образец способен развивать скорость до пяти километров в час.
В настоящий момент студенты не прекращают работу над совершенствованием своей модели. Молодые изобретатели планируют заручиться поддержкой экспертов компаний «Яндекс», МАДИ м «Камаза».
Кроме того, в России ведётся работа по созданию беспилотных снегоуборщиков и комбайнов.
Комментарии