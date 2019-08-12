ИА "Ореанда-Новости" Как сообщается, тестовый образец способен развивать скорость до пяти километров в час.

Уникальный автомобиль для перевозки усопших без водителя первыми в мире придумали студенты одного из сибирских вузов. Транспортное средство разработано на базе машины Lada Kalina.

Известно, что опытный образец способен развивать скорость до пяти километров в час.

В настоящий момент студенты не прекращают работу над совершенствованием своей модели. Молодые изобретатели планируют заручиться поддержкой экспертов компаний «Яндекс», МАДИ м «Камаза».

Кроме того, в России ведётся работа по созданию беспилотных снегоуборщиков и комбайнов.