ИА «Ореанда-Новости». Этому прибору, который разработали томские учёные, нет аналогов в мире: для лечения обморожения используется СВЧ-поле. Подробности о новинке раскрыла пресс-служба Минобрнауки РФ.

Исследователи-радиофизики из Томского государственного университета (ТГУ) во главе с профессором Григорием Дунаевским представили первый в мире прибор, благодаря которому можно лечить обморожение. Он будет испытан на добровольцах: разрешение на эксперимент учёные получили от комитета ТГУ по биоэтике, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

В северных регионах России обморожение составляет 10-15% от общего количества травматических случаев. Иногда лечение затягивается на месяцы, при этом его стоимость вдвое выше стоимости лечения от ожогов, но в 90% случаев обморожение становится причиной инвалидности. Теперь радиофизики из ТГУ готовятся испытать свою новую установку в работе с пациентами томской медсанчасти №2. С согласия пациентов аппарат будет использован в терапии.

Обычно после обморожения конечность пытаются согреть - при интенсивном обогреве температура кожи повышается, ближайшие к её поверхности сосуды «открываются», а более глубокие остаются «замороженными». Результат - разрыв сосудов. Томские радиофизики, похоже, решили эту проблему: они пришли к выводу, что можно попробовать воздействовать на зону обморожения слабым СВЧ-полем, которое не только прогревает сверху, но и проникает в ткани. Прибор испытали на кроликах - уже на четвёртый день лечения функции обмороженных конечностей восстанавливались.

Сеанс терапии СВЧ-полем должен проходить не менее получаса, поскольку пострадавшую область необходимо отогревать постепенно, сообщил Григорий Дунаевский. Он добавил, что, возможно, будет достаточно провести один-два таких сеанса. Задача врачей при тестировании устройства - отработать методику лечения: длительность процедуры и сопутствующую медикаментозную терапию.

Когда эксперимент с участием пациентов будет завершён, прибор доработают. Затем будут проведены его доклинические исследования и клинические испытания, после чего установку передадут производителям и выведут на рынок. Массовое производство уникального аппарата готовы наладить томская научно-производственная фирма «Микран» и ижевское приборостроительное предприятие «Аксион-холдинг».



