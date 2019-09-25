Учёные утверждают, что у российской науки есть несколько зарубежных конкурентов.

По информации, предоставленной советником дирекции по созданию коллайдера NICA и электронного охлаждения и членом-корреспондентом Российской академии наук Игорем Мешковым, старт реальным научным экспериментам планируется назначить на 2021 год. Стоит отметить, что исследования начнутся на территории наукограда Дубна, расположенного на севере Московской области. В настоящее время российские исследователи испытывают ряд трудностей, которые от них никаким образом не зависят. Учёные надеются, что пучок появится в ускорительном комплексе класса mega-science NICA уже в следующем году. А ещё через год можно будет начать реальную работу регистрации событий эксперимента.

По словам Игоря Мешкова, целью создания российского коллайдера является детальное изучение процессов, происходивших приблизительно на десятой микросекунде после так называемого Большого взрыва. Отечественные исследователи надеются с помощью этого ускорителя частиц узнать больше фактов о структуре вселенной, которая существовала около тринадцати миллиардов лет назад.

Один из учёных, который в городе Новосибирске участвует в международном совещании COOL-2019, отметил, что у российских исследователей есть несколько иностранных конкурентов. Среди них коллайдер, который находится на территории американского города Брукхейвен, и проект под названием «Fair», принадлежащий немецким учёным из Дармштадта. Напомним, что вышеуказанное совещание посвящено системам электронного охлаждения для научных установок.