ИА «Ореанда-Новости» Учёные из Первого МГМУ им. Сеченова совместно с коллегами из Венского медицинского университета продолжают разработку первой в мире вакцины от аллергии на кошек. Об этом заявили в московском вузе.

По словам ректора МГМУ академика РАН Петра Глыбочко, сейчас ведутся активные работы по созданию препарата, он считает, что вакцину удастся получить уже в этом году.

Средство от аллергии разрабатывается в рамках проекта Cats Project, специально для этого были оборудованы лаборатории в России и Австрии. Предполагается, что вакцина будет блокировать все аллергены, которые содержатся в слюне, шерсти и выделениях кошачьих – всего восемь аллергенов.

Согласно данным международных исследований, в России практически 50% детей страдают от аллергии на кошек в явном или скрытом виде.