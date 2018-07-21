ИА «Ореанда-Новости». Фонд перспективных исследований ведет активные разработки в области летательных аппаратов.

После ряда проведенных исследований, учеными из ФПИ были созданы два прототипа так называемого «летающего внедорожника».

Напомним, что Фонд перспективных исследований был создан еще в 2012 году для разработок в области обороны и безопасности Российской Федерации. Основными сферами исследования для сотрудников ФПИ стали медицина и химико-биологическое, а также информационное и физико-техническое направления. Лишь в 2015 году на базе Фонда появился Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники, который и занимается курированием проекта «летающих внедорожников».

По официальным данным, разработчики запланировали первый полет созданной машины на 2022 год. Также была зафиксирована предположительная дальность полета. Для испытаний была поставлена отметка в 1000 километров при скорости «летающего внедорожника» равной 250 км/ч.

По словам разработчиков, данный летательный аппарат будет вертикально садиться и взлетать с площадки, размером 50 метров. При этом допустимая высота препятствий на границе площадки может составлять до 15 метров. Максимальную скорость полета определили, как 315 км/ч. Максимальный вес полезной нагрузки, по заявлению, составит 500 килограммов.

Напомним, что исполнители проекта «летающего внедорожника» были выбраны в результате проведенного всероссийского конкурса с декабря 2016 по май 2017 года. Фонд перспективных исследований выделил две команды, которые представители нетиповые проекты аппаратов внеаэродромного базирования. Они были подкреплены сделанными физическими расчетами. В комиссии по определению победителя принимали участие Министерство обороны и МЧС Российской Федерации, а также представители вертолетных и авиационных отраслей промышленности.

Уже стало известно, что результаты разработок будут использованы в деятельности Министерства обороны и МЧС России на первом этапе проекта. На втором этапе предполагается активное внедрение «летающих внедорожников» в ежедневную деятельность россиян.

На сегодняшний день по всему миру ведутся активные исследования в области аппаратов внеаэродромного базирования. Ранее компания Rolls-Royce представила 3D модель гибридного такси, которое будет перевозить людей и грузы по воздушному пространству.