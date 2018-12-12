ИА «Ореанда-Новости» Учёные из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН разработали метод превращения опилок и древесных отходов в аналог угля.

Это не первая попытка учёных создать биотопливо, за последние годы специалисты научились получать этанол и другие виды спиртов из сои, рапса и многих других быстрорастущих злаков. Подобная технология не сильно помогает экологии, заявляют исследователи, потому что для выращивания сырья для производства биотоплива требуются большие территории, и под плантации вырубаются леса.

Технология, которую разработали в МФТИ и РАН позволяет производить биотопливо из вторичного сырья и отходов других производств.

Как отметил сотрудник МФТИ и ОИВТ РАН Борис Кичатов, новая технология полностью экологична. «Важное достоинство этой технологии — ее экологичность. Кроме того, наряду с твердым топливом, можно получать порядка 10 процентов весьма ценных химических соединений: альдегиды, кетоны, спирты и карбоновые кислоты. Соединение биоэнергетики и химической промышленности — это весьма важная задача для нашей страны на ближайшие десятилетие», — заявил он.

Процесс получения биотоплива напоминает формирование каменного и бурого угля в недрах планеты. Специальная печь заполняется спрессованными брикетами из древесного наполнителя, которые сверху засыпаются толстым слоем особой глины, и вся эта смесь нагревается до температуры 200-300 градусов.

Под действием температуры и без влияния кислорода, древесина начинает распадаться на более простые молекулы, таким образом, опилки превращаются в некое подобие угля.

«При вырубке лесов образуется большое количество отходов: пни, ветви деревьев. Чаще всего они сжигаются на месте, а порой и просто выбрасываются. В последнем случае они становятся источником для развития болезней и вредителей наших лесов. Наша технология позволит создавать относительно небольшие производства, которые помогут решить как энергетические, так и экологические проблемы», — объяснил учёный Борис Кичатов.