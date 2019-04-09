ИА «Ореанда-Новости» Биологи Пермского классического университета на архипелаге Земля Франца-Иосифа открыли девять видов уникальных комаров-звонцов, которые способны переносить отрицательные температуры. Такое свойство объясняется наличием в организме насекомых многоатомных спиртов. Зимой комары полностью вмерзают в лёд, а весной просыпаются при полном сохранении жизнеспособности. Исследователи полагают, что обнаруженные биологические виды играют важную роль в экосистеме: некоторые птицы питаются ими во время гнездования на островах. Кроме того, один из видов комаров-звонцов может использоваться как один из «индикаторов» экологической ситуации в Арктике.