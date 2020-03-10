ИА «Ореанда-Новости». Учёные из МГУ выявили новый механизм, который препятствует старению. Результаты работы специалистов опубликованы в журнале Proceedings of National Academy of Sciences.

Российские учёные совместно с коллегами из Германии и Швейцарии обнаружили в митохондриях клеток множества млекопитающих механизм, который препятствует производству АФК (активных форм кислорода). Уточняется, что с возрастом продукция АФК растёт. Учёные давно доказали связь между данным процессом и старением.

Так, механизм, препятствующий образованию АФК, был найден в митохондриях мышей, летучих мышей и голых землекопов.