ИА «Ореанда-Новости».Российские учёные планируют изучить зону вечной мерзлоты в Арктике. Экспедиция такого рода пройдёт впервые в истории. Это поможет понять процессы изменения, происходящие в природе. Об этом сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте Росгидромета.

В рамках научной арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген будет проведено исследование вечной мерзлоты. Учёные впервые займутся бурением многолетней мерзлоты в береговой зоне. Кроме того, будет установлено специальное оборудование. Это поможет получить ценную информацию, которая расскажет не только о природе процессов в окружающей среде Арктики, но и планеты в целом. Как подчеркнул руководитель экспедиции, до них этим никто не занимался.