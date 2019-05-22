ИА «Ореанда-Новости» Группа учёных из Уральского федерального университета разработала математическую модель изменения климата на Земле. В соответствии с ней нашу планету ожидает новый ледниковый период.

Математики исследовали информацию об изменениях объёма континентального и морского льда, углекислого газа в атмосфере и в растениях, средней температуры Мирового океана на протяжении последних 10 миллионов лет. Было выявлено, что глобальные потепления постоянно сменяются глобальными похолоданиями.

Профессор кафедры теоретической и математической физики вуза Дмитрий Александров сообщил, что смена температурного режима происходит примерно каждые 100 тысяч лет. Предсказать глобальное похолодание на Земле с приемлемой точностью специалисты пока не в состоянии.