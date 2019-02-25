ИА «Ореанда-Новости». Российские учёные разработали устройство, которое контролирует сон через электромагнитные импульсы. Благодаря такому будильнику качество сна значительно улучшится. Устройства появятся на рынке уже в марте этого года, сообщает ТАСС.

Компания рынка «Нейронет» (Национальная технологическая инициатива) представила устройство, благодаря которому люди станут лучше высыпаться и перестанут опаздывать на работу, сообщила пресс-служба НТИ. В основе разработки - естественные электромагнитные импульсы, которые «контролируют» сон и в конечном итоге улучшают его качество.

Проект получил название ECOsleep («эко-сон»). Специалисты проанализировали естественное электромагнитное поле, в котором человек находится круглосуточно. Они заявили, что электромагнитные колебания низкой частоты варьируются определённым образом в течение суток и что они оказывают не меньшее влияние на суточные ритмы бодрствования и сна, чем освещение. Зная характеристики подобных колебаний, учёные воссоздали их.

Будильник представляет собой небольшой кубик - это источник электромагнитных импульсов, частота которых изменяется от 1 до 40 Гц. Низкочастотные импульсы «усыпляют», высокочастотные - «пробуждают». Будильник соединяется с мобильным приложением, через которое можно индивидуально настроить параметры сна и график пробуждения.

Владимир Дорохов, профессор, занимающийся вопросами нейробиологии сна и бодрствования, научный руководитель ECOsleep, утверждает, что электромагнитные сигналы организм воспринимает на клеточном уровне. При этом их действие абсолютно безвредно: их интенсивность ниже гигиенических норм. Повторяющееся воздействие импульсами в диапазоне 1 - 20 Гц «тормозит» нервную систему, частоты от 20 до 40 Гц «активируют» её. Таким образом, это электромагнитный аналог рассвета и заката, позволяющий отрегулировать сон. Более того, благодаря индивидуально подобранным частотам время засыпания сокращается, человек уже не так часто просыпается ночью. Сон становится глубже, сновидения - эмоционально более спокойными.

Новый будильник появится в продаже уже в марте этого года.