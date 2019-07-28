ИА «Ореанда-Новости» Специалисты Сеченского университета Москвы заявили, что у пациентов, страдающих от шизофрении, помимо прочего наблюдается токсоплазмоз – заболевание, переносчиками которого в основном являются кошки.

Учёные провели эксперимент с участием 155 человек, больных шизофренией и установили, что у 40% из них был обнаружен токсоплазмоз.

По словам медиков, похожие исследования проводились и в советское время. Тогда распространённость токсоплазмоза среди пациентов с психическими заболеваниями была в 3-5 раз выше, чем у здоровых людей.

Токсоплазмоз вызывается паразитом Toxoplasma gondii. Им можно заразиться, употребив в пищу мясо заражённых животных или контактируя с домашними любимцами. Особенно подвержены токсоплазмозу люди с плохим иммунитетом.

Симптомы токсоплазмоза либо не проявляются вовсе, либо похожи на грипп.