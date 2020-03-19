Через неделю после объявления пандемии COVID-19 учёными из Китая был расшифрован геном вируса. Однако в международную базу живой вирус специалисты не захотели выложить.Первый живой вирус был куплен Россией у Германии, и с ним работали специалисты. Однако он мог измениться из-за перехода из одной страны в другую.Это сделали сотрудники (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ, они расшифровали полный геном коронавируса в России.