19.03.2020, 22:40
Российские учёные расшифровали геном коронавируса из пациента России
ИА «Ореанда-Новости». Через неделю после объявления пандемии COVID-19 учёными из Китая был расшифрован геном вируса. Однако в международную базу живой вирус специалисты не захотели выложить.
Геном необходим для разработки вакцины против вируса. Первый живой вирус был куплен Россией у Германии, и с ним работали специалисты. Однако он мог измениться из-за перехода из одной страны в другую. Поэтому вирусологам нужно было расшифровать последовательность генома «русского» вируса.
Это сделали сотрудники (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ, они расшифровали полный геном коронавируса в России. Это исследование во многом поможет разработчикам вакцины.
Геном необходим для разработки вакцины против вируса. Первый живой вирус был куплен Россией у Германии, и с ним работали специалисты. Однако он мог измениться из-за перехода из одной страны в другую. Поэтому вирусологам нужно было расшифровать последовательность генома «русского» вируса.
Это сделали сотрудники (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ, они расшифровали полный геном коронавируса в России. Это исследование во многом поможет разработчикам вакцины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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