ИА «Ореанда-Новости» Мазь для борьбы с меланомой разрабатывают специалисты из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), об этом говорится на сайте вуза.

Учёные провели исследования и выяснили, что риск возникновения рака кожи и его рецидив можно снизить при помощи мази с антисмысловыми олигонуклеотидами. Они помогают поддерживать определённые функции белков, которые отвечают за запрограммированную гибель клеток – апоптоз.

В сообщении университета говорится о том, что мазь может помочь пациентам избавится от эстетических проблем, которые возникают после удаления опухоли. При этом, учёные не исключают, то мазь может исключить вероятность оперативного вмешательства, если использовать её на ранних стадиях заболевания.