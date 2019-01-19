ИА «Ореанда-Новости» Российские учёные с кафедры небесной механики Петербургского госуниверситета предупреждают, что в 2068 году может произойти столкновение астероида Апофис с Землёй. Такой прогноз они дают в докладе, подготовленном для Королёвских чтений по космонавтике, которые пройдут в конце января.

Специалисты сообщают, что 13 апреля 2029 года астероид приблизится к нашей планете на опасное расстояние в 38 тысяч километров — что в десять раз меньше, чем от Земли до Луны.

«Это сближение вызывает значительное рассеяние возможных траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году. Соответствующие резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное — в 2068 году», — говорится в тматериалах доклада.

Отмечается, что к 2044 году астероид приблизится к Земле на роме того, планетой на 16 миллионов километров, в 2051-м — на 760 тысяч, а в 2060-м — на пять миллионов километров.

Учёные НАСА также предупреждают о возможности столкновения Земли с небесным телом. Специалисты лаборатории реактивного движения управления, Гавайского университета и университета Пизы подсчитали, что вероятность столкновения в 2068 году не выше 2,3 на миллион.

Астероид Апофис был обнаружен в 2004 году, его размер составляет 325 метров. Своё имя астероид получил в честь древнеегипетского бога зла и разрушения. На момент открытия вероятность столкновения с Землёй составляла 2,7% к 2029 году, что немало обеспокоило учёных. Однако позже специалисты опровергли эти данные и сообщили, что 13 апреля 2029 года Апофис пролетит в 37,6 тысячи километров от центра Земли.

Однако после этого астероид может изменить орбиту и в следующий раз столкнуться с Землёй. Это произойдёт если астероид в 2029 году в момент сближения с планетой пройдёт сквозь так называемую «замочную скважину» - очень узкую область пространства. Ранее исследователи полагали, что из-за этого астероид может упасть на Землю в 2036 году, однако затем учёные из НАСА подсчитали, что вероятность столкновения составляет менее одного шанса на миллион.