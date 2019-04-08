ИА «Ореанда-Новости»  Российские учёные разрабатывают специализированный комплекс,  с помощью которого обездвиженные люди смогут взаимодействовать с окружающим миром. О разработке пишут «Известия».

Комплекс будет состоять из камеры, оснащённой  нейронной сетью, и компьютера. При помощи нейронов будет распознаваться мимика человека – его улыбка, моргание, движение бровей.  Каждое движение будет соотноситься с определённой командой. Так человек сможет попросить что-то подать или же указать на  боль. Систему разрабатывает стартап Perseye. В команду разработчиков вошли  выпускники МФТИ и  аспирант РУДН.

Отмечается, что подобный комплекс будет доступным для всех – его стоимость составит примерно 30 тысяч рублей.