ИА «Ореанда-Новости». Учёные из института эпидемиологии создали препарат против хронического гепатита B, пишут «Известия» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.



По её словам, в России сейчас много людей, у которых выявили это заболевание. Учёные разработали генный препарат, который, по словам Поповой, через два года поможет людям полностью вылечиться от этой болезни.



Он также добавила, что в России делаются большие успехи в профилактике данного заболевания. За последние 15 лет заболеваемость острым гепатитом B снизилась в 16 раз.