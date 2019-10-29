На кафедре «Пищевые и биотехнологии» в Южно-Уральском государственном университете была разработана одноразовая пластиковая посуда на основе крахмала.В процессе исследования крахмал был подвержен ультрозвуковой обработке, что позволило отказаться от использования различных химикатов.По словам магистранта Арама Цатурова,. Одноразовая посуда и упаковка из крахмала позволит избежать большого количества мусора, с проблемой которого столкнулись во всём мире.