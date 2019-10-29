29.10.2019, 00:56
Российские учёные создали одноразовую посуду, которую можно съесть
ИА «Ореанда-Новости». Российские учёные создали одноразовую посуду на основе крахмала, которая безвредна для организма человека, сообщает издательство «ФедералПресс».
На кафедре «Пищевые и биотехнологии» в Южно-Уральском государственном университете была разработана одноразовая пластиковая посуда на основе крахмала. Такую посуду можно потом использовать в питании. В процессе исследования крахмал был подвержен ультрозвуковой обработке, что позволило отказаться от использования различных химикатов.
По словам магистранта Арама Цатурова, массовый выпуск новых технологий возможен уже в конце года. Одноразовая посуда и упаковка из крахмала позволит избежать большого количества мусора, с проблемой которого столкнулись во всём мире.
На кафедре «Пищевые и биотехнологии» в Южно-Уральском государственном университете была разработана одноразовая пластиковая посуда на основе крахмала. Такую посуду можно потом использовать в питании. В процессе исследования крахмал был подвержен ультрозвуковой обработке, что позволило отказаться от использования различных химикатов.
По словам магистранта Арама Цатурова, массовый выпуск новых технологий возможен уже в конце года. Одноразовая посуда и упаковка из крахмала позволит избежать большого количества мусора, с проблемой которого столкнулись во всём мире.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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