ИА «Ореанда-Новости» Первый в России насос крови, пригодный для имплантации детям, создали учёные из технополиса «Москва». Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента экономической политики и развития

Аппарат получил название «Спутник-Д» и представляет собой уменьшенную копию взрослого варианта. Таким образом его можно будет имплантировать даже очень маленьким детям. При помощи аппарата шансы детей на полноценную жизнь с диагнозом сердечная недостаточность значительно возрастут.

По словам директора Зеленоградского инновационно-технологического центра (ЗИТЦ) Сергея Портнова, ежегодно проводится около 250 операций по трансплантации донорского сердца, однако пациентов, которым необходима эта процедура, гораздо больше. По его словам системы вспомогательного кровообращения (СВК) должны решить эту проблему.