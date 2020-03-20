ИА «Ореанда-Новости» . Исследователи из российского медико-биологического агентства разработали три прототипа вакцины от нового вируса. О результатах исследований рассказали представители пресс-службы Федерального агентства.

Три новых прототипа вакцины от коронавируса были созданы 20 марта. Прототипы представляют собой рекомбинантные белковые соединения, созданные на основе эпитопов S-белка. В настоящее время учёные запусти исследование иммуногенности на подопытных мышах.

Агентство также сообщило, что результаты исследования прототипов вакцины будут готовы в начале лета, а второй этап исследований завершится к третьему кварталу текущего года.

Разработкой вакцины и лекарства от заболевания занимаются и специалисты из Российского научного комплекса вирусологии и биологических технологий «Вектор». Учёные центра также проводят испытания первых полученных прототипов на животных, определяя наиболее эффективные и безопасные способы получения вакцины.

Ранее сообщалось, чтоДанное открытие оказывает значительное влияние на разработку вакцины и других противовирусных препаратов.