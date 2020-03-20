Российские учёные создали три прототипа вакцины от коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Исследователи из российского медико-биологического агентства разработали три прототипа вакцины от нового вируса. О результатах исследований рассказали представители пресс-службы Федерального агентства.
Три новых прототипа вакцины от коронавируса были созданы 20 марта. Прототипы представляют собой рекомбинантные белковые соединения, созданные на основе эпитопов S-белка. В настоящее время учёные запусти исследование иммуногенности на подопытных мышах.
Агентство также сообщило, что результаты исследования прототипов вакцины будут готовы в начале лета, а второй этап исследований завершится к третьему кварталу текущего года.
Разработкой вакцины и лекарства от заболевания занимаются и специалисты из Российского научного комплекса вирусологии и биологических технологий «Вектор». Учёные центра также проводят испытания первых полученных прототипов на животных, определяя наиболее эффективные и безопасные способы получения вакцины.Ранее сообщалось, что исследователи научного института имена Смородинцева смогли полностью расшифровать геном коронавируса. Данное открытие оказывает значительное влияние на разработку вакцины и других противовирусных препаратов.
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