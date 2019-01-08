ИА «Ореанда-Новости» Российские учёные создали не имеющий аналогов в мире препарат, который может блокировать хроническое воспаление бронхов – основной механизм астмы. Об этом сообщают «Известия».

Учёные из Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) создали препарат, который избавит больных астмой от приступов удушья. Специалисты заявляют, что средство направленно именно на устранение причин возникновения астмы, а не только на блокирование проявлений болезни.

Сообщается, что препарат уже прошёл стадию доклинических испытаний. Исследователи, используя для экспериментов мышиную модель развития заболевания, доказали, что ингаляционное введение вещества позволяет значительно снизить процесс воспаления тканей бронхов. Директор института, член-корреспондент РАН Муса Хаитов рассказал, что новый препарат на молекулярном уровне блокирует синтез белка «виновника» воспаления интерлейкина - 4, который запускает процесс развития аллергических заболеваний.

В составе вещества два компонента — молекула миРНК (малые некодирующие молекулы РНК ), которая блокирует выработку ИЛ-4, а также катионный пептид, с помощью которого возможно наиболее точно доставить вещество в участки клетки, где важнее всего остановить воспаление.

«Вследствие взаимодействия с препаратом ферментные системы организма «разрезают» матричную РНК ИЛ-4, содержащую информацию о первичной структуре белка. В результате ИЛ-4 не вырабатывается, а аллергическое воспаление значительно ослабляется», - пояснил директор ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов.

В беседе с «Известиями» завотделом респираторной медицины Имперского колледжа Лондона профессор Себастьян Джонсон сообщил, что учёные из других стран, в частности из США и Великобритании, разрабатывают подобные препараты, которые работают по аналогичному принципу. Однако именно российским учёным впервые удалось доказать, что именно ИЛ-4 наиболее сильно влияет на развитии воспаления нижних дыхательных путей. Учёные полагают, что созданный ими препарат будет востребован среди пациентов, так как аналогов ему просто не существует. Также специалисты отмечают, что средство будет эффективно бороться с заболеванием.