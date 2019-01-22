22.01.2019, 11:31
Российские учёные создали устройство для общения силой мысли
ИА «Ореанда-Новости». Российские врачи тестируют устройство, которое позволит пережившим инсульт людям набирать текст на компьютере, используя для этого силу мысли. Об этом рассказал исполнительный директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы «НейроНет» Александр Семенов, пишут «Известия».
Аппарат получил название «Нейрочат». Он представляет собой программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитуру и специальный интерфейс.
Устройство работает так: беспроводная гарнитура крепится к голове пациента, на экране проецируется алфавит. Человек должен сосредоточиться на букве, которую он видит на экране. Таким образом можно набрать текст.
Первая экспериментальная партия уже была получена российскими реабилитационными центрами. Что касается массового производства, то оно начнётся уже в этом году, примерно в начале лета. При этом, как говорят разработчики, в будущем этот аппарат можно применять не только в медицине, но и в промышленности и сфере развлечений.
Отмечается, что эта работа российских учёных уже получила премию CES Asia как один из самых интересных и перспективных продуктов. В марте проект планируют представить на конференции по нейротезнологиям European Neuro Convention в Великобритании.
Ранее стало известно, что российские радиофизики тестируют прибор, выявляющий рак молочной железы на ранней стадии с помощью радиоволн. Эксперименты показали, что новый аппарат может находить неоднородности с помощью анализа диэлектрической проницаемости и проводить неинвазивную диагностику крови и заболеваний внутренних органов.
Сегодня, как говорят учёные, чаще всего диагностику проводят при помощи рентгеновской томографии. Но очень часто бывает так, что плотность тканей не характеризует возникновение опухоли, а это затрудняет диагностику.
Сейчас учёные тестируют аппарат на свином жире, который используют в качестве упрощённой модели грудной железы.
Аппарат получил название «Нейрочат». Он представляет собой программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитуру и специальный интерфейс.
Устройство работает так: беспроводная гарнитура крепится к голове пациента, на экране проецируется алфавит. Человек должен сосредоточиться на букве, которую он видит на экране. Таким образом можно набрать текст.
Первая экспериментальная партия уже была получена российскими реабилитационными центрами. Что касается массового производства, то оно начнётся уже в этом году, примерно в начале лета. При этом, как говорят разработчики, в будущем этот аппарат можно применять не только в медицине, но и в промышленности и сфере развлечений.
Отмечается, что эта работа российских учёных уже получила премию CES Asia как один из самых интересных и перспективных продуктов. В марте проект планируют представить на конференции по нейротезнологиям European Neuro Convention в Великобритании.
Ранее стало известно, что российские радиофизики тестируют прибор, выявляющий рак молочной железы на ранней стадии с помощью радиоволн. Эксперименты показали, что новый аппарат может находить неоднородности с помощью анализа диэлектрической проницаемости и проводить неинвазивную диагностику крови и заболеваний внутренних органов.
Сегодня, как говорят учёные, чаще всего диагностику проводят при помощи рентгеновской томографии. Но очень часто бывает так, что плотность тканей не характеризует возникновение опухоли, а это затрудняет диагностику.
Сейчас учёные тестируют аппарат на свином жире, который используют в качестве упрощённой модели грудной железы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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