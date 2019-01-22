Аппарат получил название «Нейрочат». Он представляет собой программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитуру и специальный интерфейс.Устройство работает так: беспроводная гарнитура крепится к голове пациента, на экране проецируется алфавит. Человек должен сосредоточиться на букве, которую он видит на экране. Таким образом можно набрать текст.. Что касается массового производства, то оно начнётся уже в этом году, примерно в начале лета. При этом, как говорят разработчики, в будущем этот аппарат можно применять не только в медицине, но и в промышленности и сфере развлечений.. В марте проект планируют представить на конференции по нейротезнологиям European Neuro Convention в Великобритании.. Эксперименты показали, что новый аппарат может находить неоднородности с помощью анализа диэлектрической проницаемости и проводить неинвазивную диагностику крови и заболеваний внутренних органов.Сегодня, как говорят учёные, чаще всего диагностику проводят при помощи рентгеновской томографии. Но очень часто бывает так, что плотность тканей не характеризует возникновение опухоли, а это затрудняет диагностику.Сейчас учёные тестируют аппарат на свином жире, который используют в качестве упрощённой модели грудной железы.