ИА «Ореанда-Новости» Новейшую санитарную систему для МКС, включающую в себя душевую, умывальник и стиральную машину разработали российские инженеры. Подобный санитарный комплекс можно будет использовать в будущем для совершения дальних космических полётов. Об инновации сказано в журнале «Космическая техника и технологии».

Вода будет очищаться при помощи фильтра, таким образом, систему можно будет использовать многократно. За один цикл отфильтровать можно будет до 1,2 тыс. л воды. Изобретение, по расчётам инженеров, окупится в течение 1,5-2 лет. Подобная технология уже разрабатывалась для станции «Мир», однако сорбент, который использовался для фильтрации воды, со временем начинал раздражать глаза и кожу.

На данный момент МКС не оборудована душем, космонавты для гигиенических процедур используют влажные полотенца и салфетки.