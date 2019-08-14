Российским школьникам предложили факультативы по киберспорту
Предполагается, что факультатив смогут посещать учащиеся подростковой и юношеской возрастных групп. При этом игры должны выбираться совместно со школьными психологами и педагогами. Также предлагается проводить соревнования между школами и регионами, всероссийские чемпионаты.
«Мы полагаем не только разумным, но и педагогически оправданным встречное и транспарентное обращение школы к интернет-приоритетам нашей молодёжи, предупреждающее развитие сетевых зависимостей», — сказано в тексте письма. По мнению авторов обращения, введение факультативов послужит для современных подростков «альтернативной действительно опасным и социально агрессивным субкультурам».
Напомним, в апреле сообщалось, что в Москве в 2019/2020 учебном году появятся классы по киберспорту для учащихся 10–11-х классов. Они рассчитаны на 120 человек. Отбор будет проводиться на основе аттестатов за девятый класс, участники киберспортивных турниров будут иметь приоритет.
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