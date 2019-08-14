ИА «Ореанда-Новости». Для российских школьников предложили организовать факультативные занятия по киберспорту.. По задумке авторов инициативы,и проведён с 2020-го по 2025 год в нескольких учебных заведениях в каждом российском регионе, пишет RT в среду, 14 августа.

Предполагается, что факультатив смогут посещать учащиеся подростковой и юношеской возрастных групп. При этом игры должны выбираться совместно со школьными психологами и педагогами. Также предлагается проводить соревнования между школами и регионами, всероссийские чемпионаты.

«Мы полагаем не только разумным, но и педагогически оправданным встречное и транспарентное обращение школы к интернет-приоритетам нашей молодёжи, предупреждающее развитие сетевых зависимостей», — сказано в тексте письма. По мнению авторов обращения, введение факультативов послужит для современных подростков «альтернативной действительно опасным и социально агрессивным субкультурам».

Напомним, в апреле сообщалось, что в Москве в 2019/2020 учебном году появятся классы по киберспорту для учащихся 10–11-х классов. Они рассчитаны на 120 человек. Отбор будет проводиться на основе аттестатов за девятый класс, участники киберспортивных турниров будут иметь приоритет.