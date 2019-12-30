30.12.2019, 22:54
Российскими учёными была открыта новая элементарная частица
ИА «Ореанда-Новости». Российскими учёными была открыта новая элементарная частица, сообщает издательство «ТАСС».
Открытие сделали российские физики, которые работают в институте ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН. Частица была получена в следствие столкновения позитрона с электроном. Частица не имеет постоянного состояния, так как в сроком времени распалась на несколько элементарных частиц, которые обладают различными характеристиками.
Учёные назвали открытие псевдовекторной частицей f1. Исследование проводилось на новом электронно-позитронном коллайдере ВЭПП-2000. По словам заместителя директора РАН Юрия Тихонова, успех эксперимента заключается в точности проводимого исследования и высокой светимости научного оборудования.
Открытие сделали российские физики, которые работают в институте ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН. Частица была получена в следствие столкновения позитрона с электроном. Частица не имеет постоянного состояния, так как в сроком времени распалась на несколько элементарных частиц, которые обладают различными характеристиками.
Учёные назвали открытие псевдовекторной частицей f1. Исследование проводилось на новом электронно-позитронном коллайдере ВЭПП-2000. По словам заместителя директора РАН Юрия Тихонова, успех эксперимента заключается в точности проводимого исследования и высокой светимости научного оборудования.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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