Открытие сделали российские физики, которые работают в институте ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН. Частица была получена в следствие столкновения позитрона с электроном.. Исследование проводилось на новом электронно-позитронном коллайдере ВЭПП-2000. По словам заместителя директора РАН Юрия Тихонова, успех эксперимента заключается в точности проводимого исследования и высокой светимости научного оборудования.