ИА «Ореанда-Новости». Новый космический корабль российского производства оказался слишком тяжёлым для полёта к Луне.

Новый российский космический корабль на две тонны превысил ограничение по массе. О том, что корабль «Орёл», предназначенный для полётов к Луне, получился слишком тяжёлым, сообщают РИА Новости. Агентство ссылается на материалы Ракетно-космической станции «Энергия», которая является изготовителям корабля.

Оказалось, что практически все системы корабля имеют массу, превышающую необходимую. Так, вес кабельной сети весит больше нужного на 201 килограмм, а система жизнеобеспечения – на 109. Целиком корабль весит 22 тонны и 343 килограмма.

Разработка «Орла» ведётся уже больше 10 лет. Первый испытательный запуск должен был состояться в 2015, затем его много раз переносили.