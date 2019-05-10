ИА «Ореанда-Новости». Ранее сообщалось, что после пристыковки к МКС корабля Dragon-2 космонавты почувствовали сильный запах спирта.

Павел Виноградов, российский космонавт и Герой страны рассказал журналистам «360», что этот сильный запах мог быть вовсе не спиртом, а другими соединениями. По его версии, спиртосодержащую жидкость могли использовать во время обеззараживания корабля, когда он ещё был на Земле и ли же причиной запаха могли стать материалы непосредственно на корабле.

Со слов Виноградова, точную причину установят после того, как экипаж МКС возьмёт пробы воздуха и отправит их на Землю. При этом космонавт считает, что последствия можно будет ликвидировать легко и быстро, так как на МКС есть качественная система очистки воздуха.

Ранее Россия направила NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу космической станции. После отстыковки американского корабля концентрация спирта уменьшилась.