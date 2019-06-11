ИА «Ореанда-Новости» Российский учёный-биолог Денис Ребриков намерен вскоре создать детей с модифицированными генами, о своих планах он рассказал в беседе с изданием Nature.

Биолог заявил, что собирается до конца года провести имплантацию генно-отредактированных эмбрионов, если им будет получено соответствующее одобрение. Ребриков собирается отредактировать ген CCR5. Суть эксперимента заключается в том, чтобы отключить эмбрионах ген, кодирующий белок, который позволяет ВИЧ проникать в клетки организма. Затем планируется подсадить эти эмбрионы ВИЧ-позитивным матерям, таким образом, предполагается снизить риск передачи вируса ребёнку. По заявлению учёного, его метод будет безопасным, а также этически оправданным.