ИА "Ореанда-Новости". Медузы, существующие на планете уже более 500 млн лет, в ближайшее время не подвергнутся опасности исчезновения. При этом число их увеличивается ежегодно, вызывая порой серьёзные нарушения в инфраструктуре некоторых стран, отмечают учёные.

Как пишет издание Naked Science, от нашествия медуз уже пострадали электростанции в Японии, США, Швеции, Израиле и на Филиппинах. Так, огромное количество медуз, попавших в энергосистему одного из Филиппинских островов, вызвало тотальное отключение электроэнергии на всём острове. Люди пребывали в смятении, подозревая, что начался государственный переворот, однако виной всему были медузы.

Ряд учёных придерживается мнения, что численность медуз растёт с изменением климата, поскольку они хорошо размножаются именно в тёплых водах. Кроме того, они способны хорошо выживать в условиях сильного загрязнения мирового океана.

Исследователи отмечают, что негативно повлияли медузы и на рыболовную промышленность во многих странах. Так, в Намибии в результате потепления климата, попавшие в экосистему медузы, размножились настолько, что создают препятствие к рыбной ловле. В сети рыбаков во время промысла попадает в два – три раза больше медуз, нежели рыбы. Между тем, некогда именно в районе Намибии рыболовецкие угодья считались наиболее богатыми.

Увеличение численности медуз касается почти всех видов этих существ, в том числе медузы Nomura, которая обитает в территориальных водах Японии. Размер некоторых особей достигает 200 кг. И если раньше их встречали раз в 30 лет, то сейчас они попадаются рыбакам ежегодно. Десять лет назад 10-тонное рыбацкое судно перевернулось после того, как японец попытался втащить такую медузу в лодку. Сейчас при осуществлении рыбной ловли принимаются дополнительные меры предосторожности. Так, например, ряд исследователей разрабатывает специальную систему, которая будет предсказывать появление большого количества медуз.

Согласно информации Всемирного фонда дикой природы, значительная часть мусора, который люди производят на суше, в итоге попадает в океан. Загрязнение, которое, в том числе, способствует размножению медуз, должно заставить людей задуматься, считают учёные. Исследователи подчёркивают, что важно заботиться о чистоте мирового океана.