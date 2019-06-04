04.06.2019, 17:17
«Ростех» представил новый фотоаппарат «Зенит» за 460 тысяч рублей
ИА «Ореанда-Новости». Российский холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» начал продавать камеру «Зенит М», которую производят на Красногорском заводе им. С. А. Зверева.
Пока было выпущено 500 штук фотоаппаратов. Отмечается, что фотоаппарат сделан совместно с немецким производителем оптики Leica Camera AG на базе камеры Leica M (Type 240). Стоимость устройства составляет 460 тысяч рублей.
Фотораппарат может изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6,4 тысяч и способна вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду. Модель оснастили объективом «Зенитар» 35 мм f/1.0, который состоит из металла и стекла.
Пока было выпущено 500 штук фотоаппаратов. Отмечается, что фотоаппарат сделан совместно с немецким производителем оптики Leica Camera AG на базе камеры Leica M (Type 240). Стоимость устройства составляет 460 тысяч рублей.
Фотораппарат может изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6,4 тысяч и способна вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду. Модель оснастили объективом «Зенитар» 35 мм f/1.0, который состоит из металла и стекла.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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