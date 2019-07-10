ИА «Ореанда-Новости» Остекление в поездах, а также в витринах магазинов планируют заменить на инновационное стекло с OLED-матрицей, которое было создано холдингом «Швабе» (входит в Ростех) и LG Electronics. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ростеха. Образец подобного дисплея был представлен на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге.

По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, в оснащении инновационными стёклами заинтересованы железнодорожные компании, а также метро. Так, экран можно будет автоматически перевести в прозрачный режим при выезде на платформу.

Интерактивные прозрачные дисплеи позволяют транслировать любой медиаконтент на поверхности окон и дверей, также они могут в момент необходимости становится прозрачными.