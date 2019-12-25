Руководитель Минпромторга РФ поделился информацией о доле в SSJ100 компонентов, произведенных в России

К 50 процентам сегодня приближается уровень компонентов, созданных в России, в производстве воздушного судна Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил "Известиям" Денис Мантуров, работающий на должности руководителя Минпромторга России.



Государственный деятель заявил, что Россия должна гордиться тем, что создала хороший самолёт. Он назвал Superjet "нишевым продуктом", способным конкурировать.



По словам министра, во времена принятия решения о разработке SSJ100, компания "Гражданские самолёты Сухого" выбрала нишу региональных воздушных судов для получения опыта в данном направлении и чтобы составить международную кооперацию. Глава Минпромторга отметил, что из-за наличия жесточайшей конкуренции было невозможно сразу идти в нишу среднемагистральных самолётов.



Он заявил, что, после разработки гражданского самолёта, компания в ту пору не могла производить компоненты. Мантуров заявил, что сейчас уже можно говорить, что в России есть агрегатное производство. По его словам, сегодня оно начинает соответствовать мировым требованиям.

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